СМИ: Моргенштерн и Дилара снова вместе

Рэпера Алишера Моргенштерна* в последнее время все время видят вместе с бывшей супругой Диларой Зинатуллиной. Совсем недавно их видели в парижском Диснейленде. После этого – в Чехии.

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И буквально накануне - заметили вдвоем на греческом Миконосе.Об этом рассказывает «Московский комсомолец» со ссылкой на Телеграм-каналы.

Поклонники ломают головы – то ли Дилара решила простить неверного супруга и дать ему шанс начать все с начала. То ли, как теперь думают многие, развод пары был просто эпатажным пиар-ходом.

В московском ресторане рэпера Алишера Моргенштерна* «Кайф и точка» сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения пожарной безопасности и оборота алкоголя, а также санитарно-эпидемиологические нарушения. Проверку провели по обращению, которое поступило в прокуратуру.