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1 час назад

Охрана предотвратила нападение на Галкина

Ирина Лебедева

Максим Галкин сейчас гастролирует с концертами. Накануне он выступал в Турции. И, если бы не бдительность местной службы охраны, выступления комика могло бы ознаменоваться неприятностью.

Охрана предотвратила нападение на Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказывает teleprogramma.pro, некая дама, видимо, не разделяющая взгляды Максима, запаслась парой десятков тухлых яиц и пыталась пронести их на концерт. Однако секьюрити остановили яичную террористку и отобрали несвежий продукт.

В Сети уже появились видеокадры с выступлением Галкина в Анталье. Артист удивил публику, исполнив старый хит своей жены Аллы Пугачевой «Арлекино».

Журналист Денис Сорокин высказался насчет слухов о продаже замка Максима Галкина в деревне Грязь. Он считает, что шоумен не будет избавляться от элитного особняка. Сорокин отметил, что Галкин до сих пор продолжает обеспечивать содержание замка: на участке работают садовники, охрана и домработницы.

Раз финансовые средства позволяют юмористу продолжать оплачивать труд обслуживающего персонала, значит, потребности в продаже недвижимости у него нет.

Шоу-бизнес,Денис Сорокин,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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