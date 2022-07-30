Охрана предотвратила нападение на Галкина

Максим Галкин сейчас гастролирует с концертами. Накануне он выступал в Турции. И, если бы не бдительность местной службы охраны, выступления комика могло бы ознаменоваться неприятностью.

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Как рассказывает teleprogramma.pro, некая дама, видимо, не разделяющая взгляды Максима, запаслась парой десятков тухлых яиц и пыталась пронести их на концерт. Однако секьюрити остановили яичную террористку и отобрали несвежий продукт.

В Сети уже появились видеокадры с выступлением Галкина в Анталье. Артист удивил публику, исполнив старый хит своей жены Аллы Пугачевой «Арлекино».

Журналист Денис Сорокин высказался насчет слухов о продаже замка Максима Галкина в деревне Грязь. Он считает, что шоумен не будет избавляться от элитного особняка. Сорокин отметил, что Галкин до сих пор продолжает обеспечивать содержание замка: на участке работают садовники, охрана и домработницы.