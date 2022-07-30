Стало известно, сколько Тодоренко заработала на марафоне

Регина Тодоренко не упустила возможности подзаработать на подписчиках, стремящихся к лучшей жизни. Она в тандеме с супругом Владом Топаловым выпустила курс «Люби, делай, мечтай».

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По данным, обнародованным «Комсомольской Правдой», количество участников составило 4,9 тыс. человек.

При стоимости курса: 5,5 тыс. и 10,5 тыс. рублей выручка предполагается от 27 млн до 51,5 млн рублей.

«Если вам сложно исполнять желания, связанные с деньгами, значит, вы не видите изобилия в сфере экономики», - такие мысли внушала клиентам телеведущая.

В отзывах участников рассказывалось, что им предлагалось изменить свою жизнь, научиться дышать маткой и смело шагать под надпись «по газонам не ходить».

«А к мечтам Регина относит даже желание купить утюг. Регина в курсе часто упоминала, что желания учеников уже начали исполняться. Оно и не удивительно. Кто-то все-таки должен был в конце концов купить утюг», - написал один из слушателей.

Впрочем, как сообщают СМИ, мечты самой Тодоренко все же наверняка исполняются. После марафона телеведущая приобрела еще одну квартиру в столице.

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов во второй раз стали родителями. Роды проходили в Канаде. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды», за полный «пакет» услуг по медицинскому сопровождению в этой североамериканской стране телеведущая могла отдать больше 1 млн рублей.