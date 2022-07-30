В день памяти Шатунова пройдут панихида, флешмоб, «Марафон добрых дел»

На 40-й день со смерти Юри Шатунова, то есть 1 августа, на Троекуровском кладбище состоится открытая панихида по умершему певцу. Директор артиста Аркадий Кудряшов рассказал, что администрация кладбища предупреждена о том, что ожидаются толпы поклонников экс-солиста «Ласкового мая». Об этом пишет АиФ.

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Также в этот день фанаты Юрия запланировали устроить флешмоб. Всем, кому нравится творчество певца, предлагается включать его хиты – дома, на работе, в машине.

Юрий Шатунов принимал большое участие в благотворительности, он помогал детдомовцам. Вслед за ним поклонники призвали всех россиян сделать хотя бы одно небольшое доброе дело в честь памяти артиста.