Экс-муж Гагариной заявил о поисках новой супруги

Дмитрий Исхаков в социальной сети заявил о том, что хочет снова жениться и ищет будущую спутницу жизни.
«Пора бы жениться. Есть кто на примете?» — обратился фотограф к подписчикам, выложив свою фотографию на фоне иномарки.
Желающих оказалось немало, подписчицы Исхакова принялись шутить и кокетничать, - пишет 5 Канал.
«Ага. У меня сразу итальянский паспорт. Интересует?» — спросила проживающая во Флоренции дама.
«Еще и Флоренция», — восхитился Исхаков, прикрепив к посту три красных сердечка.
Другой подписчице не понравился образ Дмитрия в шортах и длинных носках. Она сообщила, что, увидев эти носки, от потенциального жениха сбегут все невесты. Но Исхаков был невозмутим
«Это я еще сандалии забыл надеть!» - ответил фотограф.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году, в 2017-м у них родилась дочь. В 2020 году стало известно, что певица и фотограф решили расстаться. Причиной их разногласий СМИ называли разницу в доходах.