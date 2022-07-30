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36 минут назад

Экс-муж Гагариной заявил о поисках новой супруги

Ирина Лебедева

Дмитрий Исхаков в социальной сети заявил о том, что хочет снова жениться и ищет будущую спутницу жизни.

Экс-муж Гагариной заявил о поисках новой супруги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пора бы жениться. Есть кто на примете?» — обратился фотограф к подписчикам, выложив свою фотографию на фоне иномарки.

Желающих оказалось немало, подписчицы Исхакова принялись шутить и кокетничать, - пишет 5 Канал.

«Ага. У меня сразу итальянский паспорт. Интересует?» — спросила проживающая во Флоренции дама.

«Еще и Флоренция», — восхитился Исхаков, прикрепив к посту три красных сердечка.

Другой подписчице не понравился образ Дмитрия в шортах и длинных носках. Она сообщила, что, увидев эти носки, от потенциального жениха сбегут все невесты. Но Исхаков был невозмутим

«Это я еще сандалии забыл надеть!» - ответил фотограф.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году, в 2017-м у них родилась дочь. В 2020 году стало известно, что певица и фотограф решили расстаться. Причиной их разногласий СМИ называли разницу в доходах.

Шоу-бизнес,Дмитрий Исхаков,Полина Гагарина,
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