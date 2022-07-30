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1 час назад

Супруга Газманова сообщила, что ее муж «мегаплодовит»

Ирина Лебедева

В последнее время в социальных сетях появились слухи о том, что Олег и Марина Газмановы собираются развестись. Жена народного артиста в микроблоге решила дать отпор недоброжелателям. Она сообщила, что в их семье абсолютно все в порядке и сплетникам стоит успокоиться, - информирует gazeta.ru.

Супруга Газманова сообщила, что ее муж «мегаплодовит»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня великолепные отношения с мужем, отличные дети и очень интересная жизнь! Я веду активный образ жизни, питаю мужа качественной женской энергией, он до сих пор мегаплодовит. Имею сексуальную фигуру, не была замечена ни в каких флиртах и изменах! В наших отношениях с Олегом мы воспитываем доверие, чистоту, это сложно, но реально, это крепкий фундамент семейных отношений. Нет бы поддерживать и нести в массу эти устремления на конкретных примерах! Так нет, давайте и это испачкаем, исказим, внесем сомнения, оскорбим», — возмутилась Марина Газманова.

Певец Олег Газманов выступил перед участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в Военно-медицинской академии им. Кирова.

Для россиян он автор и исполнитель десятков хитов, но для военнослужащих он прежде всего автор гимна настоящих мужчин - песни «Офицеры», и во время концерта Олег Михайлович посвятил ее всем присутствующим в зале героям и тем, кто сейчас находится на полях сражений.

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