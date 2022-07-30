Супруга Газманова сообщила, что ее муж «мегаплодовит»

«У меня великолепные отношения с мужем, отличные дети и очень интересная жизнь! Я веду активный образ жизни, питаю мужа качественной женской энергией, он до сих пор мегаплодовит. Имею сексуальную фигуру, не была замечена ни в каких флиртах и изменах! В наших отношениях с Олегом мы воспитываем доверие, чистоту, это сложно, но реально, это крепкий фундамент семейных отношений. Нет бы поддерживать и нести в массу эти устремления на конкретных примерах! Так нет, давайте и это испачкаем, исказим, внесем сомнения, оскорбим», — возмутилась Марина Газманова.