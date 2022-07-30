Васильева о бывшей невестке: «Наша семья для нее оказалась трамплином»

Татьяна Васильева рассказала подробности о проблемах в своей семье. В частности, о том, как ее сын Филипп, тоже актер, переживал развод с актрисой Анастасией Бегуновой.

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Васильева призналась, что она с детства чересчур опекала сына. Возможно поэтому, когда тот вырос, то увлекался женщинами постарше, которые также по-своему опекали молодого человека.

Но вот у Филиппа завязался роман со своей партнершей и ровесницей Анастасией. Молодые поженились брак продержался недолго, несмотря на то, что один за другим, родились два мальчика – Иван и Григорий. Как рассказала актриса, она узнала об измене невестки, - пишет 5 Канал.

Актриса признавалась — в детстве она чересчур опекала сына. Благодаря доверительным отношениям, именно знаменитость первая узнала и о скором пополнении в семье наследника, и об измене невестки.

«Слухи дошли до меня. Долгое время я знала об этом одна. Сын узнал благодаря мне. Ему было очень тяжело. Мне надо было спасать его. Он был в депрессии, это был удар. Наша семья для Бегуновой оказалась лишь трамплином, чтобы подняться выше. Но она не рассчитала свои силы», - заявила Васильева.

Впрочем, время все расставило по своим местам. Филипп вскорости женился, у него растет дочь. Анастасия с новой семьей живет в Германии, не отказывая себе в удовольствии при случае высказать свое мнение о бывшей свекрови.

Актер Станислав Садальский заявил, что поссорился с бывшей подругой и коллегой Татьяной Васильевой из-за того, что она «лжет за деньги», передает Prozvezd.info.