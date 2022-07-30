Варшавер публично посмеялся над Поргиной

Затяжной конфликт между директором Ленкома Марком Варшавером и актрисой того же театра Людмилой Поргиной продолжается.

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Вдова Караченцова возмущена тем, что ей отведены лишь крошечные роли в массовке. Варшавер же считает, что администрация театра делает для нее гораздо больше необходимого в данной ситуации.

Никас Сафронов, комментируя положение дел в театре в интервью порталу PROZVEZD, встал на сторону Варшавера.

«Если Люду не устраивает по каким-то причинам Ленком, то есть много других театров, в которых она может реализоваться, показать свой класс и доказать, что она – великая артистка. А винить во всем Варшавера – это не профессионально. Он – прекрасный руководитель, - считает художник.

Марк Варшавер саркастически высказался по поводу возможного увольнения Поргиной. Он заверил, что ни за что не подпишет такое заявление, если оно ему поступит.

«Конечно, это ее право, как гражданина и как артистки театра, иметь свое мнение. Но, послушайте, как можно такую талантливую артистку отпустить? Это невозможно! Она - очень талантливая. В шести спектаклях на данный момент занята в массовке! Как мы без нее?» - заявил Марк Борисович.

Актриса Людмила Поргина в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» предположила, что директор театра «Ленком» Марк Варшавер хочет ее «прибить».

«Марк Борисович не будет за меня бороться, только готов прибить. Что его раздражает? Что у меня есть друзья, которые взяли, на своем частном самолете привезли сюда, чтобы мне вылечиться», - сказала Поргина.