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11 минут назад

Муж Заворотнюк перестал появляться на публике

Ирина Лебедева

Анастасия Заворотнюк уже более трех лет борется со смертельной болезнью. Как пишут СМИ, лечение больной раком мозга звезды обходится в миллионы, и зарабатывает эти деньги на лечение любимой супруги ее муж Петр Чернышев.

Муж Заворотнюк перестал появляться на публике
Фото: РамблерРамблер

Фигурист выступал в ледовых шоу, и вообще трудился в чрезвычайно плотном графике, поскольку на нем все расходы на медицину и содержание большой семьи.

Лечение не помогает: Заворотнюк находится в критическом состоянии

Однако уже несколько месяцев как Чернышев практически не появляется на публике. Поклонники обратили внимание, что он впервые за много лет пропустил гастроли шоу Татьяны Навки в Сочи, где исполнял главные роли в спектаклях на льду «Аленький цветочек» и «Лебединое озеро».

Публика увидела в этом дурной знак. Высказываются предположения о том, что звезде «Прекрасной няни» стало хуже и Петр принял решение находиться рядом с женой, - сообщает «Комсомольская Правда».

Навка в соцсетях анонсировала спектакль «Лебединое озеро», однако уже с новыми исполнителями ведущих партий. Вместо самой спортсменки и Чернышева главными лицами ледового шоу станут Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Остается понять, будет ли такая замена временной или все же муж Заворотнюк решил полностью сконцентрироваться на семье и больной супруге.

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