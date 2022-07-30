Муж Заворотнюк перестал появляться на публике

Анастасия Заворотнюк уже более трех лет борется со смертельной болезнью. Как пишут СМИ, лечение больной раком мозга звезды обходится в миллионы, и зарабатывает эти деньги на лечение любимой супруги ее муж Петр Чернышев.

Фото: Рамблер Рамблер

Фигурист выступал в ледовых шоу, и вообще трудился в чрезвычайно плотном графике, поскольку на нем все расходы на медицину и содержание большой семьи.

Однако уже несколько месяцев как Чернышев практически не появляется на публике. Поклонники обратили внимание, что он впервые за много лет пропустил гастроли шоу Татьяны Навки в Сочи, где исполнял главные роли в спектаклях на льду «Аленький цветочек» и «Лебединое озеро».

Публика увидела в этом дурной знак. Высказываются предположения о том, что звезде «Прекрасной няни» стало хуже и Петр принял решение находиться рядом с женой, - сообщает «Комсомольская Правда».