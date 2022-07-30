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10 минут назад

Гузеевой предложили научиться «стареть красиво»

Ирина Лебедева

Поклонники обратили внимание, что после возвращения из Европы Лариса Гузеева помолодела и прекрасно выглядит. Многие считают, что преображением телеведущая обязана не только целительному отдыху на морском побережье в Болгарии, но и специалистам по пластической хирургии.

Гузеевой предложили научиться «стареть красиво»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты Экспресс Газеты расспросили коллегу Ларисы Лидию Илькив. Та уверена, что звездам никак не обойтись без пластических операций.

«Главное, не стоит забывать, что возраст никуда не деть. И все должно быть в меру и со вкусом. Нужно уметь стареть красиво. Молодость уходит, и встречать свои года нужно с достоинством», - заявила Лидия.

Ларисе Гузеевой 63 года, и она уже немало лет является пенсионеркой. Журналисты издания teleprogramma.pro узнали, какое ежемесячное пособие от государства получает телесваха всей страны. Как оказалось, телеведущей 1 Канала выплачивают около 45 тысяч рублей. Дело в том, что всем деятелям культуры с московской пропиской, кто имеет звания народных или заслуженных артистов, к пенсии доплачивают 30 тысяч рублей.

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