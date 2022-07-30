Гузеевой предложили научиться «стареть красиво»

Поклонники обратили внимание, что после возвращения из Европы Лариса Гузеева помолодела и прекрасно выглядит. Многие считают, что преображением телеведущая обязана не только целительному отдыху на морском побережье в Болгарии, но и специалистам по пластической хирургии.
Журналисты Экспресс Газеты расспросили коллегу Ларисы Лидию Илькив. Та уверена, что звездам никак не обойтись без пластических операций.
«Главное, не стоит забывать, что возраст никуда не деть. И все должно быть в меру и со вкусом. Нужно уметь стареть красиво. Молодость уходит, и встречать свои года нужно с достоинством», - заявила Лидия.
Ларисе Гузеевой 63 года, и она уже немало лет является пенсионеркой. Журналисты издания teleprogramma.pro узнали, какое ежемесячное пособие от государства получает телесваха всей страны. Как оказалось, телеведущей 1 Канала выплачивают около 45 тысяч рублей. Дело в том, что всем деятелям культуры с московской пропиской, кто имеет звания народных или заслуженных артистов, к пенсии доплачивают 30 тысяч рублей.