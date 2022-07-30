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20 минут назад

Нетрезвая Волочкова закатила истерику в эфире: «Когда захотела, тогда и выпила. Это мое право»

Экспресс газета

Анастасия Волочкова не скрывает, что любит провести вечер за бокалом вина. Но пагубное пристрастие балерины вышло из-под контроля.

Волочкова закатила истерику в эфире
Фото: Legion-mediaLegion-media

Последний год выдался для Волочковой не самым лучшим. Анастасия пережила два громких расставания. Видимо, из-за эмоциональных потрясений звезда и устраивает истерики на людях, то скандал закатит на борту самолета, то справит нужду под елочкой на глазах у соседей.

Ургант публично посмеялся над присевшей под елкой Волочковой

Это и породило слухи о том, что у Волочковой зависимость, но артистка на них, как правило, не реагирует. Недавно Анастасия появилась в одном из YouTube-шоу в нетрезвом виде. Скрыть это было невозможно. Когда экс-приме Большого театра сделали замечание о ее состоянии, артистка не сдержалась и закатила истерику.

«Я Волочковой останусь навсегда и на века, я горда, что меня обсуждают. Самое простое говорить «ой, ты выпила», слушайте, когда захотела, тогда и выпила. Это мое право!» — объявила она, добавив, что хейтеры пусть сначала попробуют выйти на сцену Большого или Мариинского театра, а потом уже лезут в ее жизнь.

Анастасия так разошлась, что припомнила все обиды. Волочкова заявила, что она красивая женщина, за которой ухаживают лучшие мужчины страны, а злопыхатели не могут устроить свою жизнь, вот и лезут к ней.

«Хочу пожелать вам добра, мира, счастья. Умейте прощать друг другу успех, красоту, независимость, сексуальность, любовь мужчин», — заявила балерина.

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