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11 минут назад

«Надо было вести себя поумнее»: в США отменили концерты Little Big

News.ru

Концерты группы Little Big отменили в США вслед за отменой гастрольного тура по России. Об этом в эфире «Царьград. Главное» сообщил продюсер Андрей Ковалёв.

«Надо было вести себя поумнее»: в США отменили концерты Little Big
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Потерпев неудачу в России, музыканты не нашли признания и в США, хотя очень резко высказались против спецоперации России по спасению Донбасса и даже записали «антивоенную» песню.

По словам продюсера, провал Little Big в Америке был неизбежен.

Им, конечно, надо было вести себя поумнее, этим Little Big. Уехали за границу, надеялись, что там у них будет много концертов, но выступлений за рубежом, разумеется, нет — кому они там нужны? — объяснил случившееся Ковалёв.

Группа стала неимоверно популярной в России после выступления на Евровидении. Вслед за популярностью последовали высокие гонорары, которыми неоднократно хвастался в соцсетях основатель Little Big Илья Прусикин.

Little Big отменили свой тур по России

Ранее музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров посчитал, сколько теряют Little Big на отмене тура в России. По приблизительным оценкам, это 75 млн рублей.

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