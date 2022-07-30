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2 часа назад

Стас Пьеха перечислил хулиганские увлечения своей юности

Мослента

Певец Стас Пьеха в беседе с «Мослентой» поделился воспоминаниями о подростковой жизни, перечислив хулиганские увлечения своей юности.

Стас Пьеха перечислил хулиганские увлечения своей юности
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Исполнитель рассказал, что уже давно живет в Москве и любит этот город, однако с Санкт-Петербургом, в котором он родился и вырос, его связывают воспоминания из детства и друзья.

Певец признался, что будучи подростком, вел довольно свободный образ жизни в северной столице.

«В ту пору я очень активно самоутверждался, пускал корни. Я дома тогда практически не жил. Мне дворы подавай, подвалы, чердаки, отделения милиции, крыши питерские. Какое-то все свое, привычное. И тут меня привозят в Москву. Конечно, я был недоволен. Но с каждым приездом я проникался, знакомился, влюблялся», — поделился Пьеха в интервью.

Ранее певица, актриса, радиоведущая, экс-солистка группы «Блестящие» и бывшая фигуристка Анна Семенович рассказала о последствиях «голодного детства».

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