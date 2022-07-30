Стас Пьеха перечислил хулиганские увлечения своей юности

«В ту пору я очень активно самоутверждался, пускал корни. Я дома тогда практически не жил. Мне дворы подавай, подвалы, чердаки, отделения милиции, крыши питерские. Какое-то все свое, привычное. И тут меня привозят в Москву. Конечно, я был недоволен. Но с каждым приездом я проникался, знакомился, влюблялся», — поделился Пьеха в интервью.