Стас Пьеха назвал причины раздельного проживания с сыном

«Я бы очень хотел иметь возможность жить с Петей в одном городе, но пока наша жизнь складывается иным образом. Он живет вместе с мамой в Пушкине. Там очень уютно, красиво, максимально безопасно, рядом отличная школа. Я живу в Москве, так уж получилось, что вся моя жизнь сосредоточена здесь», — сказал артист.