Стас Пьеха назвал причины раздельного проживания с сыном

Причины раздельного проживания со своим сыном назвал в беседе с «Мослентой» певец Стас Пьеха.
«Я бы очень хотел иметь возможность жить с Петей в одном городе, но пока наша жизнь складывается иным образом. Он живет вместе с мамой в Пушкине. Там очень уютно, красиво, максимально безопасно, рядом отличная школа. Я живу в Москве, так уж получилось, что вся моя жизнь сосредоточена здесь», — сказал артист.
Пьеха признался, что считает себя не лучшим отцом. Причинами тому она назвал не только проживание с сыном в разных городах и редкие встречи, но и трудности в вопросах воспитания. Однако он отметил, что добросовестно исполняет все финансовые обязательства по отношению к ребенку.
«Петя не осознает, что я — популярный человек. Я был на его месте. Только с годами, сепарируясь от всей этой семейной системы, начинаешь понемногу понимать: "Ого! Оказывается все не так просто"», — добавил певец.
Ранее стало известно о внебрачном сыне Пьера Нарцисса. После похорон певца женщина по имени Ирен начала утверждать, что у артиста есть внебрачный восьмилетний сын.