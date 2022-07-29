Джонни Депп продал свои картины за $3,6 млн за несколько часов

Актер Джонни Депп сумел продать картины из своей дебютной коллекции всего за несколько часов. Ему удалось выручить за них около 3 млн фунтов стерлингов (6,07 млн долларов), сообщает Sky News.
Это портреты певца Боба Дилана, актера Аль Пачино, актрисы Элизабет Тейлор и гитариста группы The Rolling Stones Кита Ричардса. По словам Деппа, это личности, которые его входновили. Цена одной картины с личной подписью составляла чуть более 4,5 тысячи долларов.
Актер объявил о начале продажи работ через галерею Castle Fine Art в лондонском Ковент-Гардене в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Эта новость на какое-то время обрушила сайт интернет-магазина. Затем все 780 картин коллекции были распроданы за несколько часов.