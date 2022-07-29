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6 минут назад

Отец Киркорова рассказал о серьезной болезни Игоря Крутого

Елена Прошина

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос сообщил, что композитор Игорь Крутой не выходит на связь с поклонниками не из-за обстановки в мире, а из-за серьезной болезни. Соответствующее заявление артист сделал в разговоре с Blitz.center.

Отец Киркорова рассказал о серьезной болезни Игоря Крутого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Киркоров признался, что тоже сейчас борется с болезнью.

«Он герой. Он человек, который сделал многое для телевидения. Он делал "Новую волну", он неугомонный борец. Он — второй Иосиф Кобзон», — сказал он.

При этом Киркоров отметил, что знает диагноз Крутого, но разглашать его не станет, поскольку имеет такой «принцип».

Ранее отец певца назвал СМИ настоящую причину отъезда Аллы Пугачевой из России. По его словам, она поехала в Израиль лечить болезнь.

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