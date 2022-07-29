Отец Киркорова рассказал о серьезной болезни Игоря Крутого

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос сообщил, что композитор Игорь Крутой не выходит на связь с поклонниками не из-за обстановки в мире, а из-за серьезной болезни. Соответствующее заявление артист сделал в разговоре с Blitz.center.
Также Киркоров признался, что тоже сейчас борется с болезнью.
«Он герой. Он человек, который сделал многое для телевидения. Он делал "Новую волну", он неугомонный борец. Он — второй Иосиф Кобзон», — сказал он.
При этом Киркоров отметил, что знает диагноз Крутого, но разглашать его не станет, поскольку имеет такой «принцип».
Ранее отец певца назвал СМИ настоящую причину отъезда Аллы Пугачевой из России. По его словам, она поехала в Израиль лечить болезнь.