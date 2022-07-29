Отец Киркорова рассказал о серьезной болезни Игоря Крутого

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос сообщил, что композитор Игорь Крутой не выходит на связь с поклонниками не из-за обстановки в мире, а из-за серьезной болезни. Соответствующее заявление артист сделал в разговоре с Blitz.center.

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Также Киркоров признался, что тоже сейчас борется с болезнью.

«Он герой. Он человек, который сделал многое для телевидения. Он делал "Новую волну", он неугомонный борец. Он — второй Иосиф Кобзон», — сказал он.

При этом Киркоров отметил, что знает диагноз Крутого, но разглашать его не станет, поскольку имеет такой «принцип».