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34 минуты назад

"Кляча - это свежо". Собчак ответила на оскорбления Баскова

Елена Прошина

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак ответила на оскорбительные стихи в свою сторону от певца Николая Баскова. Об этом сообщает «Слово и Дело».

"Кляча - это свежо". Собчак ответила на оскорбления Баскова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что сказать про стихотворный дебют Николая Баскова? Рифма "кляча — собчачье" — это свежо. Обошлось без "Дом-2" и на том спасибо», – написала Собчак в своём Telegram-канале.

Напомним, что оскорбление от Баскова было вызвано тем, что Собчак иронично высказалась о новой патриотической песне Олега Газманова и Александра Маршала.

«Сколько будем терпеть эту клячу, ту, что душит песни народные. Мерзко ползает что-то Собчачье по культурному телу родины», – написал певец.

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