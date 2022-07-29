"Кляча - это свежо". Собчак ответила на оскорбления Баскова

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак ответила на оскорбительные стихи в свою сторону от певца Николая Баскова. Об этом сообщает «Слово и Дело».
«Что сказать про стихотворный дебют Николая Баскова? Рифма "кляча — собчачье" — это свежо. Обошлось без "Дом-2" и на том спасибо», – написала Собчак в своём Telegram-канале.
Напомним, что оскорбление от Баскова было вызвано тем, что Собчак иронично высказалась о новой патриотической песне Олега Газманова и Александра Маршала.
«Сколько будем терпеть эту клячу, ту, что душит песни народные. Мерзко ползает что-то Собчачье по культурному телу родины», – написал певец.