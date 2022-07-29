Цискаридзе признался, что откладывает пенсию на похороны

Балетмейстер Николай Цискаридзе заявил, что откладывает свою ежемесячную пенсию на похороны и не снимает ее с банковской карты. Об этом он сообщил kp.ru.
«Это мои гробовые. Пусть лежат», — сказал с иронией Цискаридзе.
Артист балета Николай Цискаридзе прослужил в Большому театре с 1992 по 2013 год. Сейчас он занимает должность ректора Академии русского балета имени Вагановой. С 2022 года артист также ведет развлекательную программу «Сегодня вечером» на «Первом канале».
Ранее Цискаридзе раскрыл причины отъезда из России.