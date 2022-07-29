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2 часа назад

Николай Цискаридзе признался, что откладывает свою пенсию на похороны

Газета.Ru

Балетмейстер Николай Цискаридзе заявил, что откладывает свою ежемесячную пенсию на похороны и не снимает ее с банковской карты. Об этом он сообщил kp.ru.

Цискаридзе признался, что откладывает пенсию на похороны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это мои гробовые. Пусть лежат», — сказал с иронией Цискаридзе.

Артист балета Николай Цискаридзе прослужил в Большому театре с 1992 по 2013 год. Сейчас он занимает должность ректора Академии русского балета имени Вагановой. С 2022 года артист также ведет развлекательную программу «Сегодня вечером» на «Первом канале».

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Ранее Цискаридзе раскрыл причины отъезда из России.

Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,Первый канал,
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