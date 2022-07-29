Певица Надежда Бабкина сделала приятный сюрприз своему коллеге Филиппу Киркорову. Народная артистка РСФСР явилась на концерт короля российской эстрады в Крыму и подарила ему цветы. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале певицы.

На кадрах видно, как находившаяся в зрительном зале Бабкина спускается к сцене с букетом алых роз и преподносит его артисту. Судя по реакции Киркорова, он был приятно удивлен, увидев исполнительницу народных русских народных песен на своем концерте.