Певица Надежда Бабкина сделала приятный сюрприз своему коллеге Филиппу Киркорову. Народная артистка РСФСР явилась на концерт короля российской эстрады в Крыму и подарила ему цветы. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале певицы.
На кадрах видно, как находившаяся в зрительном зале Бабкина спускается к сцене с букетом алых роз и преподносит его артисту. Судя по реакции Киркорова, он был приятно удивлен, увидев исполнительницу народных русских народных песен на своем концерте.
Ранее сообщалось, что молдавские пограничники отказали Киркорову во въезде страну. Как уточняли некоторые СМИ, в Кишиневе российский артист должен был дать показания по уголовному делу в отношении вице-председателя политической партии.