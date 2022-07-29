Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков сделали парные татуировки в виде линий на пальцах. Об этом двукратная олимпийская чемпионка сообщила на своей странице во «ВКонтакте», опубликовав соответствующее видео. В ролике видно, что при совмещении рук спортсменов две линии сливаются в одну.

«Это символ отражения нас в жизни - мы как продолжение друг друга, сливаемся в единое целое, при этом отдельно тоже полноценно существуем», – рассказала в публикации Волосожар.

Волосожар и Траньков выступают вместе с 2010 года. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи они завоевали две золотых медали в личных и командных соревнованиях. Пара поженилась в 2015 году, они воспитывают дочь Анжелику и сына Теодора.