Группа "Тату" воссоединится и сыграет первый концерт в Минске

Певицы Лена Катина и Юлия Волкова решили воссоединиться ради совместного творчества. Первый концерт популярной в свое время группы «Тату» пройдет в Минске, сообщает Telegram-канал Super.Ru.

Фото: Sergio Galoyan/YouTube Sergio Galoyan/YouTube

По данным СМИ, исполнительницы уже готовятся к своему первому за долгое время совместному выступлению в белорусской столице.

Группа «Тату» официально распалась в 2011 году. Сейчас ее участницы занимаются сольными карьерами. Вместе с этим 3 октября 2021 года Катина объявила, что они с Волковой «воссоединятся» в рамках официального трибьют-концерта «Тату», приуроченного к 20-летию с момента создания группы