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41 минуту назад

СМИ: группа "Тату" воссоединится и сыграет первый концерт в Минске

Газета.Ru

Певицы Лена Катина и Юлия Волкова решили воссоединиться ради совместного творчества. Первый концерт популярной в свое время группы «Тату» пройдет в Минске, сообщает Telegram-канал Super.Ru.

Группа "Тату" воссоединится и сыграет первый концерт в Минске
Фото: Sergio Galoyan/YouTubeSergio Galoyan/YouTube

По данным СМИ, исполнительницы уже готовятся к своему первому за долгое время совместному выступлению в белорусской столице.

Группа «Тату» официально распалась в 2011 году. Сейчас ее участницы занимаются сольными карьерами. Вместе с этим 3 октября 2021 года Катина объявила, что они с Волковой «воссоединятся» в рамках официального трибьют-концерта «Тату», приуроченного к 20-летию с момента создания группы

Катина также анонсировала релиз сериала о группе. Впоследствии Волкова подтвердила слова бывшей коллеги по коллективу.

Шоу-бизнес,Лена Катина,Юлия Волкова,
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