В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
54 минуты назад

Макаревич объяснил свое нежелание возвращаться в Россию

Елена Прошина

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил в Youtube-шоу «Гвозди», что не собирается возвращаться в Россию.

Макаревич объяснил свое нежелание возвращаться в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам музыканта, он не считает себя эмигрантом, так как уехал со своей семье в Израиль еще задолго до того, как началась спецоперация на Украине. При этом супруга и ребенок уже находились в Израиле.

«Никакой политики здесь не было, а сейчас я не еду в Россию, потому что не понимаю, что я там буду делать. Ну че, сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно», — сказал Макаревич.

Он также напомнил, что все концерты группы в РФ отменены, однако его продолжают приглашать с выступлениями по всему миру.

У 68-летнего Андрея Макаревича родился сын

Ранее Макаревич прокомментировал публикации в российских СМИ о себе. Музыкант заявил, что не причисляет себя к артистам, которые сбежали из страны, и в качестве примера привел известных деятелей культуры, которые уехали из России на фоне революции 1917 года. При этом он заявил, что тогда в СМИ «уровень хамства был пониже».

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители