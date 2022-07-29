Макаревич объяснил свое нежелание возвращаться в Россию

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил в Youtube-шоу «Гвозди», что не собирается возвращаться в Россию.

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По словам музыканта, он не считает себя эмигрантом, так как уехал со своей семье в Израиль еще задолго до того, как началась спецоперация на Украине. При этом супруга и ребенок уже находились в Израиле.

«Никакой политики здесь не было, а сейчас я не еду в Россию, потому что не понимаю, что я там буду делать. Ну че, сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно», — сказал Макаревич.

Он также напомнил, что все концерты группы в РФ отменены, однако его продолжают приглашать с выступлениями по всему миру.