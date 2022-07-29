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47 минут назад

Ольга Бузова занялась большим теннисом: видео

Денис Фьючин

Ольга Бузова занялась теннисом. Об этом российская певица и телеведущая сообщила с своем личном Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео с тренировки.

Бузова появилась на корте в шортах и коротком топе с ракеткой в руках. В десятисекундном ролике видно, как 36-летняя знаменитость старательно отбивает подачи.

«Большой Теннис наконец пришел в мою жизнь», – подписала публикацию знаменитость.

Популярная исполнительница заявила в социальных сетях, что намерена профессионально заняться большим теннисом.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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