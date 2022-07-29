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47 минут назад

Анастасия Волочкова завела 21-летнего любовника

РИА "ФедералПресс"

У Насти Волочковой новый ухажер? На этот раз парню Вадиму Стукалову 21 год, пишут в СМИ.

Анастасия Волочкова завела 21-летнего любовника
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы познакомились с Настей в Коломне после ее премьеры спектакля «Балерина в Зазеркалье», который прошел на Цветном бульваре в 2019 году», – передает слова Стукалова «СтарХит».

Балерина не говорит об отношениях с Вадимом. Якобы они просто друзья и коллеги. Но подписчики в соцсетях в этом очень сомневаются.

Стукалов рассказал, что ходил на все концерты Насти с 2019. А потом написал ей в мессенджере, они начали общаться и сотрудничать. С тех парочка (или не парочка) не разлучны.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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