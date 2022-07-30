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31 минуту назад

Группа «Кровосток» отменила концерт в Москве

Lenta.ruиещё 1

Группа «Кровосток» отменила свое выступление, которое должно было пройти в московском концертном зале «Известия Hall». Об этом музыканты сообщили в своем Twitter-аккаунте.

Группа «Кровосток» отменила концерт в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всем привет! Из-за давления властей концерт 31-го в "Известиях" не состоится. Извиняемся перед теми, кто хотел прийти, но одновременно испытываем гордость, быть в списках это круто», — говорится в сообщении.

Ранее концерты на 2022 года в России также отменила группа Little Big. Гастрольный тур We Are Little Big должен был состояться в России с 27 августа по 10 декабря.

За день до заявления музыкантов член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев призвал запретить концерты группы Little Big в России. При этом он предложил музыкантам выступать на Западе, отметив, что их там «уважают и ценят».

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