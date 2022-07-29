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52 минуты назад

Филиппа Киркорова не пустили в Молдову

Ura.Ru

Российский певец Филип Киркоров прилетел чартерным рейсом в международный аэропорт Кишинева, но ему не разрешили въехать в страну. По словам пограничной службы, условия пересечения границы артистом не были соблюдены.

Киркорова не пустили в Молдову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этой ночью в Международном аэропорту Кишинева в отношении некоторых иностранных граждан было принято решение об отказе им во въезде в Республику Молдова. Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы (Филиппом Киркоровым) не были соблюдены», — сообщило издание «Комсомольская Правда» со ссылкой на комментарий пограничной полиции.

Издание отмечает, что цель визита знаменитости в Молдову пока неизвестна. Вероятно, это должен был быть короткий визит, так как в Крыму у Киркорова проходит плотный гастрольный тур.

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В воскресенье, 10 июня, президент Молдовы Игорь Додон удостоил российского певца Филиппа Киркорова звания народного артиста республики. Король эстрады поделился этой новостью с подписчиками в Instagram (деятельность запрещена в РФ), сделав репост опубликованных молдавским лидером фотографий с церемонии.

Шоу-бизнес,Игорь Додон,Филипп Киркоров,
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