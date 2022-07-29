Киркорова не пустили в Молдову

«Этой ночью в Международном аэропорту Кишинева в отношении некоторых иностранных граждан было принято решение об отказе им во въезде в Республику Молдова. Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы (Филиппом Киркоровым) не были соблюдены», — сообщило издание «Комсомольская Правда» со ссылкой на комментарий пограничной полиции.