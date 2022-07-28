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1 час назад

Данилко скрыл от украинцев свои выступления в России

Елена Прошина

Певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верки Сердючки, клянется, что после присоединения Крыма к России в 2014 году не давал в РФ концертов. Но его выступление в Сочи в 2018 году говорит об обратном, сообщают «Дни.ру».

Данилко скрыл от украинцев свои выступления в России
Фото: ТАССТАСС

Ранее в интервью украинскому каналу ICTV Данилко утверждал, что полностью отказался от гастролей в России после присоединения к ней Крыма. При этом он признавался, что работал на корпоративах и частных вечеринках, но только до 2016 года. Затем же, по словам Данилко, он выезжал ради выступлений лишь в Турцию и Швейцарию.

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Однако «Дни.ру» уличили певца во лжи.

По данным газеты, Данилко выступал на after-party конкурса «Новая волна» в Сочи в 2018 году. На мероприятие его лично пригласил композитор Игорь Крутой. Певец выступал там с песней «Не проститутка я, а просто влюбчивая».

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Игорь Крутой,
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