Внук Ротару сбежал из Украины

Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко все же смог сбежать из Украины. Он уехал во Францию. Снимками из Парижа он поделился у себя в социальной сети, передает «Московский комсомолец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Никаких комментариев и пояснений своего побега под фотографиями он не оставил. На них можно увидеть только улицы Парижа и Эйфелеву башню.