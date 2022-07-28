Внук Ротару сбежал из Украины

Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко все же смог сбежать из Украины. Он уехал во Францию. Снимками из Парижа он поделился у себя в социальной сети, передает «Московский комсомолец».
Никаких комментариев и пояснений своего побега под фотографиями он не оставил. На них можно увидеть только улицы Парижа и Эйфелеву башню.
Напомним, что ранее Евдокименко уже пытался бежать из Украины. Инцидент произошел в марте. Евдокименко вместе с еще группой мужчин призывного возраста пытались, спасаясь от мобилизации, покинуть территорию страны на лодке. Их всех задержали около участка украино-молдавской границы в Могилеве-Подольском.