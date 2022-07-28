Жуков ответил эстонцам, запретившим ему въезд на 5 лет

Певец Сергей Жуков объявил о новом концерте «Руки Вверх!» в Москве в 2023 году и предложил эстонцам скидку на его билеты. Соответствующее заявление он сделал в разговоре со StarHit.

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В издании напомнили, что накануне власти Эстонии запретили въезд на территорию страны Жукову и его команде на пять лет. Глава МИД государства Урмас Рейнсалу объяснил данное решение ситуацией в мире, заявив, что россиянам не стоит устраивать увеселительных мероприятий в нынешнее время.

«Есть две новости: плохая и хорошая. Плохая: концерты "Руки Вверх!" в Эстонии запретили. Мне честно жаль наших поклонников там из-за того, что власти их страны запретили там наши выступления. Честно, понятия не имею, почему», — прокомментировал ситуацию Жуков.

Он отметил, что последнее пребывание группы в Таллине в 2018 году «ничего плохого» не принесло и «анекдоты про эстонцев они не рассказывали», поэтому о причинах того, почему власти Эстонии «решили лишить своих граждан возможности пойти на концерт» остается только догадываться.