Стало известно о долгах умершего Юрия Шатунова

Налоговая служба выставила покойному Юрию Шатунову долг на 77 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По имеющимся данным, бывшему солисту группы «Ласковый май» начислили пени за неоплаченный налог на имущество, а также налоги на доходы и пени за просрочку прочих платежей.
Юрист Михаил Алексеев пояснил, что долги Шатунова станут частью наследства и перейдут ближайшим родственникам певца.
«При вступлении в наследство любой нотариус извещает наследников, что они не только получают какое-то имущество, а также отвечают и по долгам умершего. Процесс вступления в наследство может тянуться долгие годы из-за разногласий и судов, и все это время долг будет висеть. Гасить его должен тот, кто получит имущество», – объяснил ситуацию юрист.
Напомним, что ранее стали известны результаты вскрытия тела Юрия Шатунова.