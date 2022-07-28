Стало известно о долгах умершего Юрия Шатунова

«При вступлении в наследство любой нотариус извещает наследников, что они не только получают какое-то имущество, а также отвечают и по долгам умершего. Процесс вступления в наследство может тянуться долгие годы из-за разногласий и судов, и все это время долг будет висеть. Гасить его должен тот, кто получит имущество», – объяснил ситуацию юрист.