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19 минут назад

Стало известно о долгах умершего Юрия Шатунова

Елена Прошина

Налоговая служба выставила покойному Юрию Шатунову долг на 77 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Стало известно о долгах умершего Юрия Шатунова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющимся данным, бывшему солисту группы «Ласковый май» начислили пени за неоплаченный налог на имущество, а также налоги на доходы и пени за просрочку прочих платежей.

Стали известны результаты вскрытия Юрия Шатунова

Юрист Михаил Алексеев пояснил, что долги Шатунова станут частью наследства и перейдут ближайшим родственникам певца.

«При вступлении в наследство любой нотариус извещает наследников, что они не только получают какое-то имущество, а также отвечают и по долгам умершего. Процесс вступления в наследство может тянуться долгие годы из-за разногласий и судов, и все это время долг будет висеть. Гасить его должен тот, кто получит имущество», – объяснил ситуацию юрист.

Напомним, что ранее стали известны результаты вскрытия тела Юрия Шатунова.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Михаил Алексеев,
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