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30 минут назад

Сергей Шнуров покинул Россию

Елена Прошина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вместе с беременной супругой Ольгой Абрамовой покинули Россию. Пара отправилась в Швейцарию. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на блогера Антона Суворкина.

Сергей Шнуров покинул Россию
Фото: ТАССТАСС

В издании подчеркнули, что именно в его соцсети появился снимок Шнурова с женой в швейцарской гостинице. Фотографию сделала постоялица отеля. Других подробностей отъезда пары пока нет.

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Отметим, что о повторной беременности Абрамовой стало известно в конце июня. Данной информацией у себя в Telegram-канале поделилась телеведущая Ксения Собчак.

Первенец у пары появился в июне 2021 года. При этом для самого Шнурова это будет уже четвертой ребенок. У певца есть 30-летняя дочь Серафима и 23-летний Аполлон.

Шоу-бизнес,Антон Суворкин,Ольга Абрамова,Сергей Шнуров,Ксения Собчак,ФСБ,Госдума,
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