Сергей Шнуров покинул Россию

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вместе с беременной супругой Ольгой Абрамовой покинули Россию. Пара отправилась в Швейцарию. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на блогера Антона Суворкина.
В издании подчеркнули, что именно в его соцсети появился снимок Шнурова с женой в швейцарской гостинице. Фотографию сделала постоялица отеля. Других подробностей отъезда пары пока нет.
Отметим, что о повторной беременности Абрамовой стало известно в конце июня. Данной информацией у себя в Telegram-канале поделилась телеведущая Ксения Собчак.
Первенец у пары появился в июне 2021 года. При этом для самого Шнурова это будет уже четвертой ребенок. У певца есть 30-летняя дочь Серафима и 23-летний Аполлон.