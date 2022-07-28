Сергей Шнуров покинул Россию

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В издании подчеркнули, что именно в его соцсети появился снимок Шнурова с женой в швейцарской гостинице. Фотографию сделала постоялица отеля. Других подробностей отъезда пары пока нет.

Отметим, что о повторной беременности Абрамовой стало известно в конце июня. Данной информацией у себя в Telegram-канале поделилась телеведущая Ксения Собчак.