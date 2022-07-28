В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
16 минут назад

«Мисс Украина» призвала отстранить россиянку от конкурса «Мисс Вселенная»

Елена Прошина

«Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях призвала организаторов конкурса «Мисс Вселенная» отстранить от него участницу из России Анну Линникову. По мнению украинки, РФ «должна быть забанена» во всем мире. Соответствующее заявление она сделала у себя в соцсети, передает «Украина.ру».

«Мисс Украина» призвала отстранить россиянку от конкурса «Мисс Вселенная»
Фото: © Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) (организация запрещена в России)© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)

«Считаю, что Россия должна быть забанена во всем цивилизованном мире, чтобы это стало для них уроком», — написала Неплях.

Причем уроком не только для «этих невинных людей», но и для правительства РФ, отметила она. Неплях посчитала неправильным, что «весь мир смотрит» на то, как «русские пытают украинцев» и «позволяет им участвовать в мирных ивентах типа "Мисс Вселенная"».

На ее заявления сразу отреагировали пользователи соцсети. В частности, они указали на то, что «мечты людей должны сбываться» и обычные россияне «невиновные в конфликте двух стран» не исключение. Неплях ответила им, что «украинца погибают из-за жителей страны-агрессора» в то время, как «Мисс Россия» продолжает как ни в чем не бывало готовиться к конкурсу красоты и ничего не говорит о войне.

Шоу-бизнес,Правительство РФ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители