«Мисс Украина» призвала отстранить россиянку от конкурса «Мисс Вселенная»

«Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях призвала организаторов конкурса «Мисс Вселенная» отстранить от него участницу из России Анну Линникову. По мнению украинки, РФ «должна быть забанена» во всем мире. Соответствующее заявление она сделала у себя в соцсети, передает «Украина.ру» .

Причем уроком не только для «этих невинных людей», но и для правительства РФ , отметила она. Неплях посчитала неправильным, что «весь мир смотрит» на то, как «русские пытают украинцев» и «позволяет им участвовать в мирных ивентах типа "Мисс Вселенная"».

На ее заявления сразу отреагировали пользователи соцсети. В частности, они указали на то, что «мечты людей должны сбываться» и обычные россияне «невиновные в конфликте двух стран» не исключение. Неплях ответила им, что «украинца погибают из-за жителей страны-агрессора» в то время, как «Мисс Россия» продолжает как ни в чем не бывало готовиться к конкурсу красоты и ничего не говорит о войне.