Стали известны результаты вскрытия Юрия Шатунова

«У него, получается, был микроинфаркт накануне смерти — так врачи предполагают. Но по нему не видно было — Юра не жаловался. Все, видимо, прошло в скрытой форме. Врачи говорят, что это судьба. Сейчас много, чего говорят. Чушь несут, что были наркотики. Он вообще никогда их в жизни не употреблял. Вскрытие сделали — у меня есть все результаты. Если бы было что-то не так, нам бы никто не разрешил его хоронить. На Троекуровском кладбище с этим строго», – рассказывает продюсер.