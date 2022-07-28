Стали известны результаты вскрытия Юрия Шатунова

Директор и продюсер исполнителя Аркадий Кудряшов решил развеять домыслы, которые ходят вокруг смерти Юрия Шатунова. Об этом сообщает портал StarHit.
Аркадий Кудряшов подтверждает, что причиной смерти певца стали проблемы с сердцем.
«У него, получается, был микроинфаркт накануне смерти — так врачи предполагают. Но по нему не видно было — Юра не жаловался. Все, видимо, прошло в скрытой форме. Врачи говорят, что это судьба. Сейчас много, чего говорят. Чушь несут, что были наркотики. Он вообще никогда их в жизни не употреблял. Вскрытие сделали — у меня есть все результаты. Если бы было что-то не так, нам бы никто не разрешил его хоронить. На Троекуровском кладбище с этим строго», – рассказывает продюсер.
Кроме того, по словам Аркадия Кудряшова, бывший солист группы «Ласковый май» страдал и от других болезней.
«На Новый год ему стало плохо с желудком. Открылась рвота. Я перепугался. Мы были в Сочи. Я хватаю его и везу в Москву. Здесь нас устроили в ЦКБ. Стали обследовать — врач сказал, что у Юры язва с пятикопеечную монету. Он лежал три месяца в больнице. Чуть с ума там, бедный, не сошел! Врачи сказали: вовремя успели. Еще бы чуть-чуть и все!», – вспоминает Кудряшов.
Напомним, что ранее стало известно о том, что незадолго до своей смерти Юрий Шатунов получал угрозы от продюсера Андрея Разина.