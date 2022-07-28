Иеромонах рассказал о борьбе Лепса с алкоголизмом

Победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий в YouTube-шоу «Откройте, Давид!» высказался на тему алкоголизма Григория Лепса. В частности, священник подтвердил, что певец проходил лечение от данного пристрастия.

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Фотий отметил, что на данный момент Лепс осознает свои зависимости и «аккуратен с алкоголем». По его словам, певец уже на протяжении многих лет почти не пьет.

«Пошел по пути исправления», — добавил Фотий.

Иеромонах уверен, что «не скатиться в каких-то грехах» Лепсу помогают «друзья среди старообрядческой церкви» и коллекция икон, которую он видел у певца, когда был в гостях.