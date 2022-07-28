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1 час назад

Депутат Думы просит главу ФСБ запретить для солистов "Би-2" въезд на территорию России

ТАСС

Депутат фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов обратился к руководителю ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в РФ для солистов группы "Би-2". Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Депутат попросил главу ФСБ запретить въезд "Би-2" в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает Кузнецов, участники группы "Би-2" с начала спецоперации России на Украине "заняли активно антироссийскую позицию". Из СМИ стало известно, что участники группы отстранили от работы несколько своих сотрудников за их поддержку спецоперации, выпустили клип на песню с российско-украинским политическим подтекстом, группа также отменила свой концерт в Омске из-за наличия баннера с литерой Z, указывается в документе.

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Ранее ФСБ запретили въезд на территорию РФ "артистам, не имеющим российского гражданства, при этом выступающим с антироссийскими заявлениями", отмечает Кузнецов. По его словам, солисты "Би-2" в своих интервью неоднократно подчеркивали, что не являются гражданами РФ. При этом у них продолжаются концерты на территории РФ, "они продолжают вести открытую антироссийскую политику, выступают против российской армии", сказано в письме.

"На основании вышеизложенного, руководствуясь федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", <...> в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич [Бортников], рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для [солистов группы "Би-2"] Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича", - говорится в документе.

Кроме того, Кузнецов направил письмо, текст которого также имеется в распоряжении ТАСС, председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой поручить провести проверку на "наличие состава преступления, предусмотренного статьей 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ" - прим. ТАСС) в действиях Александра Николаевича Умана и Егора Михайловича Бортника, а также принять меры процессуального характера".

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