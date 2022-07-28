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8 минут назад

Прокуратура Испании предлагала Шакире откупиться от тюрьмы за неуплату налогов

Газета.Ruиещё 1

Испанская прокуратура предлагала певице Шакире выплатить штраф по делу о неуплате налогов, чтобы избежать риска тюремного заключения, пишет газета El Pais со ссылкой на источник в суде.

Прокуратура Испании предлагала Шакире откупиться от тюрьмы
Фото: shakira/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)shakira/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По данным СМИ, сторона обвинения озвучила такое предложение, чтобы избежать суда, однако Шакира сочла его несоразмерным и противоречащим ее интересом. Поэтому певица ответила прокуратуре отказом, отметил инсайдер.

Теперь ведомство представит суду обвинительное заключение, если Шакиру признают виновной, ей может грозить тюрьма.

Исполнительницу обвиняют в том, что она задолжала $15 млн налогов на доходы, которые она получала в 2012–2014 годах. Место жительства Шакиры было под вопросом, поскольку прокуратура утверждает, что она жила в Испании, а ее официальная резиденция в то время находилась на Багамах. Ранее суд отклонил апелляцию Шакиры по делу о неуплате налогов.

Шоу-бизнес,Шакира,
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