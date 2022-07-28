Прокуратура Испании предлагала Шакире откупиться от тюрьмы

По данным СМИ, сторона обвинения озвучила такое предложение, чтобы избежать суда, однако Шакира сочла его несоразмерным и противоречащим ее интересом. Поэтому певица ответила прокуратуре отказом, отметил инсайдер.

Исполнительницу обвиняют в том, что она задолжала $15 млн налогов на доходы, которые она получала в 2012–2014 годах. Место жительства Шакиры было под вопросом, поскольку прокуратура утверждает, что она жила в Испании, а ее официальная резиденция в то время находилась на Багамах. Ранее суд отклонил апелляцию Шакиры по делу о неуплате налогов.