Прокуратура Испании предлагала Шакире откупиться от тюрьмы

Испанская прокуратура предлагала певице Шакире выплатить штраф по делу о неуплате налогов, чтобы избежать риска тюремного заключения, пишет газета El Pais со ссылкой на источник в суде.
По данным СМИ, сторона обвинения озвучила такое предложение, чтобы избежать суда, однако Шакира сочла его несоразмерным и противоречащим ее интересом. Поэтому певица ответила прокуратуре отказом, отметил инсайдер.
Теперь ведомство представит суду обвинительное заключение, если Шакиру признают виновной, ей может грозить тюрьма.
Исполнительницу обвиняют в том, что она задолжала $15 млн налогов на доходы, которые она получала в 2012–2014 годах. Место жительства Шакиры было под вопросом, поскольку прокуратура утверждает, что она жила в Испании, а ее официальная резиденция в то время находилась на Багамах. Ранее суд отклонил апелляцию Шакиры по делу о неуплате налогов.