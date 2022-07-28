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1 час назад

Ксения Собчак села на шпагат в леопардовых лосинах

Газета.Ru

Ксения Собчак показала несколько упражнений из своей ежедневной тренировки. Видеоролик с тренировкой журналистка выложила в своих соцсетях.

Собчак села на шпагат в леопардовых лосинах
Фото: соцсетисоцсети

На видео Собчак, одетая в спортивный топ и лосины с леопардовым принтом, стоит в позе дерева, делает шпагат и медитирует. По словам журналистки, она практикует йогу каждый день.

«Я редко говорю о том, что ежедневно практикую йогу. Почему редко, потому что в эти моменты так хорошо, что лень фотографироваться. Но надо себя заставлять», — подписала ролик Собчак.

В комментариях подписчики похвалили Собчак за отличную форму и поделились своими тренировками: «Фигура, как у девочки-подростка», «Ксения, может на гвозди встанем уже?», «Восхищаюсь вами».

Нашлись и те, кто раскритиковал Ксению за неправильную технику выполнения асан.

«Ксения, выполнять хануманасана, как гимнастический шпагат с разворотом таза – это дискоредитировать своего йога-инструктора», — прокомментировала одна из подписчиц.

Внимание фолловеров привлекла также одежда Собчак – в комментариях журналистку сравнили с «тигрицей», «хищницей» и «голубой пантерой».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что надевшую леопардовый комбинезон Долину сравнили с Бузовой.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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