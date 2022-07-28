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41 минуту назад

Лоза назвал самого красивого мужчину в мире

Никита Бородкин

Композитор Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что китайский артист Сяо Чжань по результатам опроса оказался самым красивым мужчиной в мире. На странице во «ВКонтакте» певец усомнился в объективности рейтинга журнала Nubia и заявил, что у него есть другой вариант на этот титул.

Лоза назвал самого красивого мужчину в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант рассказал подписчикам, что его жена считает самым красивым мужчиной на свете именно его. При этом Лоза уверен, что в таких вопросах стоит верить своей супруге, а не «сомнительному журналу»

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Отдельно композитор признался, что не знает ни одного из участников рейтинга журнала. По его мнению, победа китайцев и южнокорейцев связана с большим количеством голосов от соотечественников. Лоза считает, что люди чаще всего голосуют «за своих», поскольку такой тип внешности ближе.

Напомним, что редакция Nubia проводила опрос в течение пяти месяцев — в списке были 20 знаменитостей из разных стран мира. При этом россияне оказались в числе самых активных респондентов наравне с гражданами Китая, США и Индии.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,
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