Лоза назвал самого красивого мужчину в мире

Композитор Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что китайский артист Сяо Чжань по результатам опроса оказался самым красивым мужчиной в мире. На странице во «ВКонтакте» певец усомнился в объективности рейтинга журнала Nubia и заявил, что у него есть другой вариант на этот титул.
Музыкант рассказал подписчикам, что его жена считает самым красивым мужчиной на свете именно его. При этом Лоза уверен, что в таких вопросах стоит верить своей супруге, а не «сомнительному журналу»
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Отдельно композитор признался, что не знает ни одного из участников рейтинга журнала. По его мнению, победа китайцев и южнокорейцев связана с большим количеством голосов от соотечественников. Лоза считает, что люди чаще всего голосуют «за своих», поскольку такой тип внешности ближе.
Напомним, что редакция Nubia проводила опрос в течение пяти месяцев — в списке были 20 знаменитостей из разных стран мира. При этом россияне оказались в числе самых активных респондентов наравне с гражданами Китая, США и Индии.