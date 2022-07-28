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22 минуты назад

Вайкуле впервые вышла на связь в соцсетях после слухов о рецидиве рака

Елена Прошина

68-летняя певица Лайма Вайкуле впервые вышла на связь с поклонниками в социальных сетях после трехмесячной паузы. Как сообщает «Газета.ru», она анонсировала концерт в литовской Паланге 31 июля.

Вайкуле впервые вышла на связь в соцсетях после слухов о рецидиве рака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что последние месяцы Вайкуле перестала публиковать фотографии, а мае в Сети распространились слухи о рецидиве рака молочной железы, который обнаружили у артистки еще более 30 лет назад — тогда победить заболевание удалось благодаря своевременной терапии.

Позднее близкие друзья подтвердили слухи и рассказали, что болезнь выявили в ходе планового обследования в США.

На новом снимке Лайма предстала в шляпе, надетой поверх платка, и черном жакете.

«Встречаемся в Паланге 31 июля», — подписала она снимок.

Поклонники обрадовались появлению певицы и стали выражать ей свою поддержку, однако некоторые насторожились необычному головному убору. По их мнению, это говорит о том, что сейчас Вайкуле проходит курс химиотерапии.

Отметим, что несмотря на слухи о заболевании, Вайкуле не стала отменять свои концерты. В ближайшее время у нее должен состояться ряд выступлений в родной Латвии.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,
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