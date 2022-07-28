Внук Шуфутинского репатриировался в Израиль

Внук российского певца Михаила Шуфутинского Ной принял решение репатриироваться в Израиль. Об этом пишет Telegram-канал «Вести Израиль».

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Молодой человек занимается музыкой, он поет в стиле рэп под псевдонимом Westside Gravy. В его репертуаре есть песни на английском, иврите и русском. Ной много лет жил в США, а теперь решил переехать в Израиль по программе репатриации.

«Внук Михаила Шуфутинского, афроамериканский рэпер, репатриировался в Израиль», - говорится в сообщении.

Сам Шуфутинский очень гордится наследником и помогает ему финансово. По словам певца, парень пошел в отца – такой же красивый и талантливый. Он часто публикует совместные снимки с внуком. Сам Ной активно ведет соцсети на двух языках – английском и иврите.