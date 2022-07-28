Скандально известная пара из «Дома-2» подала на развод

Одна из любимых парочек «Дома-2» разводятся. На официальном сайте проекта появилась новость, что Илья Яббаров и Анастасия Голд разошлись.
«Мы вместе приняли это решение. Ничего не собираюсь и не буду объяснять. Я считаю это личное. Мы расходимся, надеюсь, достойно как взрослые люди», – написал Яббаров.
Раскрывать всю подноготную ситуации парочка не торопится. Но они планируют развестись без скандалов и интриг. Решение было взвешенным и обоюдным.
Тем временем таролог предсказал развод Брежневой и Меладзе. «ФедералПресс» писал об этом.