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59 минут назад

Скандально известная пара из «Дома-2» подала на развод

РИА "ФедералПресс"

Одна из любимых парочек «Дома-2» разводятся. На официальном сайте проекта появилась новость, что Илья Яббаров и Анастасия Голд разошлись.

Скандально известная пара из «Дома-2» подала на развод
Фото: соцсетисоцсети

«Мы вместе приняли это решение. Ничего не собираюсь и не буду объяснять. Я считаю это личное. Мы расходимся, надеюсь, достойно как взрослые люди», – написал Яббаров.

Раскрывать всю подноготную ситуации парочка не торопится. Но они планируют развестись без скандалов и интриг. Решение было взвешенным и обоюдным.

Тем временем таролог предсказал развод Брежневой и Меладзе. «ФедералПресс» писал об этом.

Шоу-бизнес,Илья Яббаров,
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