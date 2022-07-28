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37 минут назад

Директор Шатунова раскрыл детали вскрытия певца

Елена Прошина

Директор певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал о результатах вскрытия тела артиста. Об этом пишет портал Prozvezd.info.

Директор Шатунова раскрыл детали вскрытия певца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, перед смертью Шатунов не принимал запрещенные вещества, об этом говорят результаты вскрытия. Он также подчеркнул, что если бы в результате вскрытия обнаружили что-то, то певца не разрешили бы хоронить.

«Нам сразу сказали: "Дело резонансное — несите документы". Пока не привезете, тело будет храниться до тех пор, пока не получим разрешительные для захоронения бумаги. Хоть месяц, хоть два», - сказал Кудряшов.

Он также опроверг слухи о том, что тело певца кремировали, чтобы скрыть следы алкоголя и неких препаратов. По словам Кудряшова, о своей кремации Шатунов сам говорил еще в 2021 году, когда заболел коронавирусом. Тогда артист испугался, что умрет и попросил в случае смерти кремировать его, а прах развеять над озером в Баварии.

Кудряшов также опроверг сведения о проблемах с сердцем у певца. Единственное, что его всю жизнь мучило - это язва желудка. Однако вскрытие подтвердило, что причиной смерти Шатунова стал именно сердечный приступ.

«При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая — максимум, год-полтора. Врожденного ничего не было», - отметил продюсер.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,
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