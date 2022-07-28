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57 минут назад

Вдова Хворостовского встречается с британским телеведущим

Газета.Ru

Супруга покойного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс начала новые отношения через 5 лет после смерти мужа. Об этом сообщает kp.ru.

Вдова Хворостовского встречается с британским телеведущим
Фото: РИА Новости/соцсетиРИА Новости/соцсети

Вдову артиста заметили с британским телеведущим Джорджем Кларком. Папарацци засняли возлюбленных во время отдыха на Ибице.

Кларк ведет с 2012 году шоу «Amazing Spaces» на британском телевидении. Также Кларк выступает как архитектор.

Двоюродный брат Хворостовского Алексей Зархин рассказал, что родные покойного артиста в курсе о новом романе его вдовы, и поддерживают ее.

Дмитрий Хворостовский умер в 2017 году. Двумя годами ранее у артиста была диагностирована опухоль мозга. Артист на два месяца отменил выступления и прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона. С супругой Флоранс оперный певец познакомился в 1999 году. За время брака у них родилось двое детей.

Шоу-бизнес,Дмитрий Хворостовский,
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