Вдова Хворостовского встречается с британским телеведущим

Супруга покойного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс начала новые отношения через 5 лет после смерти мужа. Об этом сообщает kp.ru.

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Вдову артиста заметили с британским телеведущим Джорджем Кларком. Папарацци засняли возлюбленных во время отдыха на Ибице.

Кларк ведет с 2012 году шоу «Amazing Spaces» на британском телевидении. Также Кларк выступает как архитектор.

Двоюродный брат Хворостовского Алексей Зархин рассказал, что родные покойного артиста в курсе о новом романе его вдовы, и поддерживают ее.