«Почему терпим мерзость»: Шукшину возмутила шутка Бузовой

Мария Шукшина возмутилась пошлой шуткой Бузовой на VK Fest о сексуальных предпочтениях

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Мария Шукшина высказала негодование по поводу недавнего скандала на VK Fest, в центре которого оказалась Ольга Бузова. Актриса возмущена скабрезностями, которые поющая ведущая высказала на публику, говоря о своих сексуальных предпочтениях. Шукшина буквально разнесла экс-ведущую «Дома-2» в своём Telegram-канале.

Актриса считает, что Бузова подаёт дурной пример, брякая пошлости на всю страну. Больше всего Шукшину возмущает, что все в очередной раз «притворились слепыми и глухими».

А нам на кой глухие, слепые, немые кесари? Нам диалог нужен, понимание нужд и чаяний людских, нам действия нужны, а не слова лицемерные, — негодует артистка.

В качестве аргумента Шукшина опубликовала пост одной из своей подписчиц, которая буквально пребывает в шоке от выходки телеведущей и взывает к родителям. Женщина напоминает, что речь идёт о «нашей стране и наших детях».

Почему терпим мерзость, почему детей своих на потеху отправляем, почему мы сами своим равнодушием губим наших детей? Посмотрите на них, для них же уже почти норма — мат, грубость, пошлость, — аргументирует подписчица Шукшиной, с которой полностью согласна актриса.

Больше всего женщина недоумевает, как могла стать для молодёжи кумиром Бузова.

Кто есть Бузова? Кто есть те, кто с канала ТНТ каждый день шутят о трусах и оргазмах? Почему они учат наших детей, шутят с ними, хохочут? — негодует подписчица.

Бузова умудрилась ошарашить публику на музыкальном фестивале, когда ответила на вопрос ведущей Насти Ивлеевой, нравится ли ей большой теннис. «Я влюблена в пенис. Очень люблю большой пенис», то ли пошутила, то ли на полном серьёзе ляпнула бывшая участница «Дома-2», повергнув зрителей в ступор.