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1 час назад

Стивен Сигал: Я никогда не откажусь от российского паспорта

Вечерняя Москваиещё 1

Известный американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, несколько лет назад получивший паспорт гражданина Российской Федерации, заявил журналистам в четверг, 28 июля, что не намерен от него отказываться.

Стивен Сигал: Я никогда не откажусь от российского паспорта
Фото: Андрей Никеричев / АГН МоскваАндрей Никеричев / АГН Москва

— Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день, — заявил звезда американских боевиков 1990-х в интервью РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство Сигала в ноябре 2016 года. Дед актера по отцовской линии родился в России, а в первой половине ХХ века перебрался в Соединенные Штаты. В августе 2018 года артист стал спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям между РФ и США.

В октябре 2020 года российский лидер поблагодарил Стивена Сигала за работу по восстановлению популяции байкальского омуля. Об этом стало известно на рабочей встрече президента РФ с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. Он отчитался перед Путиным о работе по восстановлению популяции рыбы на Байкале.

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