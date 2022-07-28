Стивен Сигал: Я никогда не откажусь от российского паспорта

Известный американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, несколько лет назад получивший паспорт гражданина Российской Федерации, заявил журналистам в четверг, 28 июля, что не намерен от него отказываться.
— Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день, — заявил звезда американских боевиков 1990-х в интервью РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство Сигала в ноябре 2016 года. Дед актера по отцовской линии родился в России, а в первой половине ХХ века перебрался в Соединенные Штаты. В августе 2018 года артист стал спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям между РФ и США.
В октябре 2020 года российский лидер поблагодарил Стивена Сигала за работу по восстановлению популяции байкальского омуля. Об этом стало известно на рабочей встрече президента РФ с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. Он отчитался перед Путиным о работе по восстановлению популяции рыбы на Байкале.