В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
26 минут назад

Собчак поделилась своим видением патриотической песни

Елена Прошина

Ксения Собчак в своем Telegram-канале поделилась своим пониманием патриотической песни. Также телеведущая ответила на вопрос о том, нужны ли такие музыкальные композиции народам и странам.

Собчак поделилась своим видением патриотической песни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Собчак, в форме творческого самовыражения патриотическая песня «конечно, должна быть», но есть нюансы.

«Во-первых я считаю, что лучшее проявление патриотизма через песню — это воспевать свою землю, людей, свои национальные достижения и исторические события, своих героев в совершенно разных сферах», — написала телеведущая, приведя в пример музыкальные композиции «Широка страна моя родная» (о Родине), «Знаете, каким он парнем был» (о Гагарине), «Под крылом самолета» (о летчиках) и «Лучший город Земли» (о Москве).

Также Собчак напомнила о песнях военных лет, «пропитанных чувствами, болью, надеждой и радостью победы без наигранного милитаризма».

«Патриотизм не должен быть оголтелым и прямолинейным. Слова могут собираться в изумительные узоры, способные трогать слушателя», — отметила она.

В заключение Собчак ответила писавшим ей о том, что «у американцев патриотизм из каждого утюга», напомнив, что у России «свой путь», о чем нужно всегда помнить, а не призывать «копировать» чужой.

Ранее телеведущая обрушилась с критикой на патриотическую песню Shaman (Ярослав Дронов) «Я русский». Ее удивило, что россиянам «для самоидентификации всегда нужно кому-то себя противопоставлять» и «строить патриотическую лирику на вселенской обиде и одновременно гордости, что мы не такие как все».

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,Ксения Собчак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители