Собчак поделилась своим видением патриотической песни

Ксения Собчак в своем Telegram-канале поделилась своим пониманием патриотической песни. Также телеведущая ответила на вопрос о том, нужны ли такие музыкальные композиции народам и странам.

По мнению Собчак, в форме творческого самовыражения патриотическая песня «конечно, должна быть», но есть нюансы.

«Во-первых я считаю, что лучшее проявление патриотизма через песню — это воспевать свою землю, людей, свои национальные достижения и исторические события, своих героев в совершенно разных сферах», — написала телеведущая, приведя в пример музыкальные композиции «Широка страна моя родная» (о Родине), «Знаете, каким он парнем был» (о Гагарине), «Под крылом самолета» (о летчиках) и «Лучший город Земли» (о Москве).

Также Собчак напомнила о песнях военных лет, «пропитанных чувствами, болью, надеждой и радостью победы без наигранного милитаризма».

«Патриотизм не должен быть оголтелым и прямолинейным. Слова могут собираться в изумительные узоры, способные трогать слушателя», — отметила она.

В заключение Собчак ответила писавшим ей о том, что «у американцев патриотизм из каждого утюга», напомнив, что у России «свой путь», о чем нужно всегда помнить, а не призывать «копировать» чужой.