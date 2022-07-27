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48 минут назад

Волочкова сообщила о проблемах со здоровьем

Мослента

О проблемах со здоровьем сообщила балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По словам танцовщицы, многолетние занятия спортом сказались на состоянии ее спины.

«Грыж у меня нет, но есть изменения в позвоночнике по причине большой физической нагрузки», — написала Волочкова в соцсетях.

Она рассказала, что ходит к целителю, имеющему патент на лечение межпозвоночных грыж.

Волочкова пожаловалась, что ее постоянно осуждают "за какие-то романы"

Ранее балерина вывела формулу для сохранения стройной фигуры. Волочкова отметила, что поддерживать форму можно с помощью особого питания.

Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Волочкова,
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