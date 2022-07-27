Клаве Коке отказали в покупке чемодана в Турции

Певица Клава Кока призналась в социальных сетях, что в аэропорту Стамбула ей не удалось приобрести чемодан. Она пояснила, что продавцы бутика Louis Vuitton отказались ее обслуживать. Об этом пишет «Газета.Ru».
Клава Кока уточнила, что давно собиралась купить чемодан этого бренда, но в России не смогла сделать этого, так как Louis Vuitton ушел из страны.
Певица отметила, что у нее образовалось свободное время во время пересадки в Турции. Перед вылетом в США она зашла в бутик, но продавцы, узнав, что Кока россиянка, не пожелали продать ей вожделенное изделие. Сотрудники магазина обосновали это тем, что не продают товары гражданам РФ.
«Прикиньте, в аэропорту Стамбула LV не продают вещи русским и тем, кто летит в Россию. Печалька и точка», - рассказала своим читателям девушка.
Напомним, ранее Клава Кока пожаловалась фанатам на здоровье. Она сообщила, что находится в больнице, куда попала прямо перед съемками очередного клипа.