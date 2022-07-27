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1 час назад

Клаве Коке отказали в покупке чемодана Louis Vuitton в Турции

Елена Прошина

Певица Клава Кока призналась в социальных сетях, что в аэропорту Стамбула ей не удалось приобрести чемодан. Она пояснила, что продавцы бутика Louis Vuitton отказались ее обслуживать. Об этом пишет «Газета.Ru».

Клаве Коке отказали в покупке чемодана в Турции
Фото: ТАССТАСС

Клава Кока уточнила, что давно собиралась купить чемодан этого бренда, но в России не смогла сделать этого, так как Louis Vuitton ушел из страны.

Певица отметила, что у нее образовалось свободное время во время пересадки в Турции. Перед вылетом в США она зашла в бутик, но продавцы, узнав, что Кока россиянка, не пожелали продать ей вожделенное изделие. Сотрудники магазина обосновали это тем, что не продают товары гражданам РФ.

«Прикиньте, в аэропорту Стамбула LV не продают вещи русским и тем, кто летит в Россию. Печалька и точка», - рассказала своим читателям девушка.

Напомним, ранее Клава Кока пожаловалась фанатам на здоровье. Она сообщила, что находится в больнице, куда попала прямо перед съемками очередного клипа.

Шоу-бизнес,Клава Кока,
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