Клаве Коке отказали в покупке чемодана в Турции

Певица Клава Кока призналась в социальных сетях, что в аэропорту Стамбула ей не удалось приобрести чемодан. Она пояснила, что продавцы бутика Louis Vuitton отказались ее обслуживать. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Клава Кока уточнила, что давно собиралась купить чемодан этого бренда, но в России не смогла сделать этого, так как Louis Vuitton ушел из страны.

Певица отметила, что у нее образовалось свободное время во время пересадки в Турции. Перед вылетом в США она зашла в бутик, но продавцы, узнав, что Кока россиянка, не пожелали продать ей вожделенное изделие. Сотрудники магазина обосновали это тем, что не продают товары гражданам РФ.

«Прикиньте, в аэропорту Стамбула LV не продают вещи русским и тем, кто летит в Россию. Печалька и точка», - рассказала своим читателям девушка.