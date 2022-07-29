Внук Ротару со второй попытки покинул Украину и избежал мобилизации

Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко все же смог покинуть Украину после неудачного побега в Молдавию. В первый раз при попытке сбежать из родной страны, где проходила мобилизация, он был задержан со своим отцом Русланом. Тогда наследникам артистки удалось избежать тюремного наказания.
Как оказалось, внук Софии Ротару не остановился на достигнутом и предпринял новую попытку побега с Украины. На днях Анатолий Евдокименко похвастался своим новым местоположением вдали от родины — во Франции. Он обновил фотографии в социальных сетях с пейзажами местности своего нового места жительства, в том числе имеются и кадры с Эйфелевой башней.
Информацию об отъезде Анатолия с родины звездная семья не комментирует.