Внук Ротару со второй попытки покинул Украину и избежал мобилизации

Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко все же смог покинуть Украину после неудачного побега в Молдавию. В первый раз при попытке сбежать из родной страны, где проходила мобилизация, он был задержан со своим отцом Русланом. Тогда наследникам артистки удалось избежать тюремного наказания.

Фото: ТК Ura.ru ТК Ura.ru

Как оказалось, внук Софии Ротару не остановился на достигнутом и предпринял новую попытку побега с Украины. На днях Анатолий Евдокименко похвастался своим новым местоположением вдали от родины — во Франции. Он обновил фотографии в социальных сетях с пейзажами местности своего нового места жительства, в том числе имеются и кадры с Эйфелевой башней.