«У меня уже все продумано»: что Шатунов планировал делать на пенсии

Больше месяца прошло со смерти Юрия Шатунова. Смерть певца стала настоящей неожиданностью для всех. Между тем, артист был настроен на долгую жизнь и даже думал, чем займется в старости. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Юрий Шатунов планировал жить до глубокой старости. Еще 2013 году в одном из интервью рассказывал, чем планировал заниматься на пенсии.
«У меня уже все продумано заранее. У меня есть профессия. Я — звукорежиссер. Студийный звукорежиссер. У меня есть своя студия. Я могу быть продюсером, кого бы ни было. Я могу быть просто аранжировщиком. Могу быть звукорежиссером. Я могу быть кем угодно в этой музыкальной стезе. У меня есть своя музыкальная студия», — заявил Шатунов.
Ранее стало известно, что незадолго до своей смерти Юрий Шатунов стал получать угрозы от Андрея Разина. По его словам, продюсер угрожал «стереть его в порошок» и обещал, что он «сгниет на нарах». Певец утверждал, что Разин «сделал много страшных вещей».