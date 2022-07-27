«У меня уже все продумано»: что Шатунов планировал делать на пенсии

«У меня уже все продумано заранее. У меня есть профессия. Я — звукорежиссер. Студийный звукорежиссер. У меня есть своя студия. Я могу быть продюсером, кого бы ни было. Я могу быть просто аранжировщиком. Могу быть звукорежиссером. Я могу быть кем угодно в этой музыкальной стезе. У меня есть своя музыкальная студия», — заявил Шатунов.